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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Правительство Ирана анонсировало экстренное заседание после гибели Раиси

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Правительство Ирана под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера соберется на внеочередное заседание после гибели президента Эбрахима Раиси, сообщает госагентство IRNA.

Также примерно час правительство республики выступит со специальным заявлением, передает Isna.

Что гибель Эбрахима Раиси значит для политической системы Ирана
Политика

Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту находились восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати — все они погибли.

Вертолет, на борту которого находился Раиси, пропал вечером 19 мая. Иранская делегация во главе с президентом возвращалась из Азербайджана, где проходила встреча с президентом Ильхамом Алиевым

В связи с гибелью Раиси его полномочия переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу, следует из ст. 131 иранской Конституции.

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Теги
Иран Эбрахим Раиси авиакатастрофа экстренное заседание

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