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Наводнения в России ,  
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В Якутии объявили региональный режим ЧС из-за паводка

Глава Якутии Николаев: в регионе объявлен режим ЧС из-за паводка
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Наводнения в России

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ухудшения паводковой обстановки, сообщил глава республики Саха Айсен Николаев в телеграм-канале.

«Правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов, <...> оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, активный ледоход на реке Лена начался на территории Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского райнов и Якутска. Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реке Алдан.

Сильнее всего от паводка в регионе пострадал Намский район, наводнение зафиксировано в 16 населенных пунктах района. Здесь подтопленными остаются около 650 дворовых территорий и почти 500 домов. В районе паводка работают 384 специалиста и 92 единицы техники.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Российские регионы в начале апреля столкнулись с паводками. Наиболее масштабные наводнения зафиксировали в Оренбургской области. 4 апреля в регионе объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр региона — Оренбург.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Тюменской области, там подтоплено 277 домов. Пик наводнения там ожидают к 25 мая. В Омской области из-за затоплений с 17 мая действует режим ЧС федерального уровня.

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Теги
наводнение Якутия ЧС

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Для сдачи в аренду

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