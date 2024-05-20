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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО подготовлены. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Об опасности удара дронов жителей Воронежской области предупреждали в ночь на 19 мая. Особый режим действовал более трех часов.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика

1 мая в Воронежской области более шести часов действовал режим опасности атаки беспилотников. В Минобороны сообщили, что над территорией региона сбили три БПЛА. Позднее губернатор области рассказал, что в результате падения обломков дрона повреждения получили три домовладения. В частности, были посечены окна, фасады, заборы и двери.

В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
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Теги
Военная операция на Украине Воронежская область беспилотники

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