В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО подготовлены. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Об опасности удара дронов жителей Воронежской области предупреждали в ночь на 19 мая. Особый режим действовал более трех часов.

1 мая в Воронежской области более шести часов действовал режим опасности атаки беспилотников. В Минобороны сообщили, что над территорией региона сбили три БПЛА. Позднее губернатор области рассказал, что в результате падения обломков дрона повреждения получили три домовладения. В частности, были посечены окна, фасады, заборы и двери.