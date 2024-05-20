В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Силы ПВО подготовлены. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
Об опасности удара дронов жителей Воронежской области предупреждали в ночь на 19 мая. Особый режим действовал более трех часов.
1 мая в Воронежской области более шести часов действовал режим опасности атаки беспилотников. В Минобороны сообщили, что над территорией региона сбили три БПЛА. Позднее губернатор области рассказал, что в результате падения обломков дрона повреждения получили три домовладения. В частности, были посечены окна, фасады, заборы и двери.
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