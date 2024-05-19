Нуланд назвала Харьков российским городом
Экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд оговорилась и назвала Харьков российским городом, об этом она сказала в интервью телеканалу ABC.
По словам Нуланд, российская сторона допускает эскалацию конфликта и атакует «второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта». Вероятнее всего, она перепутала Россию и Украину.
В ходе интервью Нуланд отметила, что Североатлантический альянс должен готовить украинских солдат за пределами Украины, поскольку тренировочные центры с инструкторами станут целями для российской армии в случае их появления на украинской территории.
В Харьковской области за последнее время российские войска взяли под контроль свыше десятка населенных пунктов. 18 мая Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль села Старица под Волчанском, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова. В самом городе регулярно звучат взрывы. В связи с этим в Харьковской области провели эвакуацию, более 10 тыс. человек покинули территорию региона.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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