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Военная операция на Украине ,  
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Нуланд назвала Харьков российским городом

Экс-замгоссекретаря США Нулан назвала Харьков «вторым российским городом»
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд оговорилась и назвала Харьков российским городом, об этом она сказала в интервью телеканалу ABC.

По словам Нуланд, российская сторона допускает эскалацию конфликта и атакует «второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта». Вероятнее всего, она перепутала Россию и Украину.

В ходе интервью Нуланд отметила, что Североатлантический альянс должен готовить украинских солдат за пределами Украины, поскольку тренировочные центры с инструкторами станут целями для российской армии в случае их появления на украинской территории.

В Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек
Политика

В Харьковской области за последнее время российские войска взяли под контроль свыше десятка населенных пунктов. 18 мая Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль села Старица под Волчанском, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова. В самом городе регулярно звучат взрывы. В связи с этим в Харьковской области провели эвакуацию, более 10 тыс. человек покинули территорию региона.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Виктория Нуланд Харьков Харьковская область США Украина

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