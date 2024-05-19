Азербайджан предложил Ирану помощь после жесткой посадки вертолета Раиси
Азербайджан готов помочь Ирану в связи с аварией вертолета, на котором летел президент Эбрахим Раиси, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в X (Twitter).
«Мы молимся Всемогущему Богу за президента Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — написал Алиев.
Днем 19 мая президент Ирана посетил церемонию открытия дамбы на реке Аракс, которая протекает на границе с Азербайджаном. После этого Раиси и иранская делегация, в которую вошли министры и другие представители власти Ирана, сели на три вертолета. Один из них, в котором летел Раиси, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.
К месту аварии направили десятки поисково-спасательных бригад, но их работе мешают бездорожье, плотный туман и дождь. Точных сведений о состоянии Раиси и сопровождающих его людей пока нет, однако агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что информация, приходящая о состоянии президента, вызывает большую тревогу.
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