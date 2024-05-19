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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Азербайджан предложил Ирану помощь после жесткой посадки вертолета Раиси

Алиев: Азербайджан готов помочь в связи с жесткой посадкой вертолета с Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев (Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Азербайджан готов помочь Ирану в связи с аварией вертолета, на котором летел президент Эбрахим Раиси, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в X (Twitter).

«Мы молимся Всемогущему Богу за президента Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — написал Алиев.

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Днем 19 мая президент Ирана посетил церемонию открытия дамбы на реке Аракс, которая протекает на границе с Азербайджаном. После этого Раиси и иранская делегация, в которую вошли министры и другие представители власти Ирана, сели на три вертолета. Один из них, в котором летел Раиси, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

К месту аварии направили десятки поисково-спасательных бригад, но их работе мешают бездорожье, плотный туман и дождь. Точных сведений о состоянии Раиси и сопровождающих его людей пока нет, однако агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что информация, приходящая о состоянии президента, вызывает большую тревогу.

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Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года

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