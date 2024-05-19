Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области
Суд в Ростовской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Аксайском районе, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.
Утром 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Аксайского района, которого подозревают в убийстве девочки. Ее тело обнаружили 17 мая в лесополосе с признаками насильственной смерти.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в убийстве и пояснил, что, находясь за рулем машины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел незнакомого ребенка и предложил подвезти его домой. После того как она села в салон автомобиля, он вывез ее в безлюдное место и убил.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
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