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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области

СК: подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Суд в Ростовской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Аксайском районе, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Утром 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Аксайского района, которого подозревают в убийстве девочки. Ее тело обнаружили 17 мая в лесополосе с признаками насильственной смерти.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области
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Фото:moscowcourts / Telegram

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в убийстве и пояснил, что, находясь за рулем машины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел незнакомого ребенка и предложил подвезти его домой. После того как она села в салон автомобиля, он вывез ее в безлюдное место и убил.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Следственный комитет Ростовская область убийство Дети

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