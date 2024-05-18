Суд в Москве арестовал подростка, обвиняемого в убийстве домработницы
Троицкий районный суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в убийстве домработницы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
По версии следствия, обвиняемый в частном доме в Новой Москве без причины множество раз ударил ножом и битой женщину, которая работала в доме и помогала по хозяйству. Домработницы скончалась.
Подростка обвиняют в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса). Суд отправил его в СИЗО до 18 июля.
Московская прокуратура уточнила, что подростку 16 лет. По данным ведомства, он нанес 66-летней домработнице не менее 23 ударов ножом и минимум один удар битой.
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