В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой

В Ростовской области обнаружили тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Жительница станицы Ольгинской обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери 17 мая. Девочка ушла из дома и не вернулась. В тот же день ее тело нашли в лесополосе.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

В СК сообщили, что в настоящий момент проверяется человек, с которым видели девочку незадолго до исчезновения.

Телеграм-канал «112» пишет, что по подозрению в убийстве был задержал 25-летний водитель эвакуатора, который ранее был судим. По версии телеграм-канала, он заманил ребенка в эвакуатор, когда проезжал по Ольгинской, и увез в поле.

РБК обратился в пресс-службу прокуратуры Ростовской области.