В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой
В Ростовской области обнаружили тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.
Жительница станицы Ольгинской обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери 17 мая. Девочка ушла из дома и не вернулась. В тот же день ее тело нашли в лесополосе.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
В СК сообщили, что в настоящий момент проверяется человек, с которым видели девочку незадолго до исчезновения.
Телеграм-канал «112» пишет, что по подозрению в убийстве был задержал 25-летний водитель эвакуатора, который ранее был судим. По версии телеграм-канала, он заманил ребенка в эвакуатор, когда проезжал по Ольгинской, и увез в поле.
РБК обратился в пресс-службу прокуратуры Ростовской области.
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