Украинские дроны атаковали два грузовика в поле в Белгородской области
Украинские дроны-камикадзе атаковали два грузовых автомобиля, которые работали в поле в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Инциденты произошли в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа. В результате двух взрывов пострадавших нет, транспортные средства посечены», — написал Гладков.
17 мая глава региона рассказал о еще одной атаке украинских беспилотников на автомобиль. Машина, в которой находились четыре человека — водитель и семья из трех человек, ехала в поселке Октябрьский. В итоге женщина и ребенок погибли, водитель автомобиля и пассажир пострадали.
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