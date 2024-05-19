Гладков: украинские дроны атаковали два грузовика в поле в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два грузовика в поле в Белгородской области

Фото: Яндекс.Карты

Украинские дроны-камикадзе атаковали два грузовых автомобиля, которые работали в поле в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Инциденты произошли в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа. В результате двух взрывов пострадавших нет, транспортные средства посечены», — написал Гладков.

17 мая глава региона рассказал о еще одной атаке украинских беспилотников на автомобиль. Машина, в которой находились четыре человека — водитель и семья из трех человек, ехала в поселке Октябрьский. В итоге женщина и ребенок погибли, водитель автомобиля и пассажир пострадали.