В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщают украинские издания «Суспільне» и «Зеркало недели».
В Днепропетровской области также объявлена воздушная тревога.
По данным на 12:25 мск, сирены тревоги также слышны в Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.
Вечером 18 мая и в ночь на 19 мая взрывы раздались в Одессе и Харькове.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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