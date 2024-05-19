В Кривом Роге прогремел взрыв

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В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщают украинские издания «Суспільне» и «Зеркало недели».

В Днепропетровской области также объявлена воздушная тревога.

По данным на 12:25 мск, сирены тревоги также слышны в Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

Вечером 18 мая и в ночь на 19 мая взрывы раздались в Одессе и Харькове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.