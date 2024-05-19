МИД сообщил о подготовке документов для аналога магазинов «Березка»

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МИД России готовит пакет документов для оформления работы магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при внешнеполитическом ведомстве.

Речь идет о документах, относящихся к обществу с ограниченной ответственностью. Оно будет организовывать беспошлинную торговлю для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории России.

Согласно постановлению правительства от 26 июля 2022 года, цены на товары в таких магазинах будут в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД России.

Концепция магазинов схожа с существовавшей в СССР сетью «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. «Березки» просуществовали до 1988 года.

В марте 2023 года, согласно реестру Федеральной таможенной службы, в России работало 162 магазина беспошлинной торговли, из них 111 находятся в аэропортах. По сравнению с началом 2022 года количество магазинов duty free сократилось на 32% (их было 240), а в аэропортах их стало меньше на 40% (было 182).

В июне 2022 года совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев рассказывал в интервью РБК, что аэропорты предложили до конца 2023 года ввести режим беспошлинной торговли в терминалах, откуда вылетают рейсы на внутренние направления. Появление внутренних магазинов беспошлинной торговли позволило бы аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, объяснял Ванцев.