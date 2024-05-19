В Курской области режим опасности атаки дронов отменили спустя 4,5 часа
В Курской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
О введении таких мер губернатор заявил около 3:30 мск. Таким образом режим опасности атаки дронов продлился 4,5 часа.
Ранее Минобороны России отчиталось, что за прошедшую ночь 19 мая средства ПВО сбили 61 беспилотник и девять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Россией.
Ракеты были сбиты над Крымом, там же уничтожили один беспилотник. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города, что после ракетной атаки были обнаружены упавшие осколки и суббоеприпасы.
По данным военного ведомства, над Белгородской областью были уничтожены три дрона, над Краснодарским краем — 57 дронов. Один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В оперштабе сообщили, что пострадавших, разрушений и возгораний не было зафиксировано.
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