Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников

В Курской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Глава региона призвал жителей быть бдительными. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — добавил он.

Часом ранее аналогичные меры ввели в Воронежской области.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. Накануне, 18 мая, Смирнов сообщил, что в результате падения беспилотника в деревне Городище погиб местный житель. Еще один человек получил осколочное ранение.