Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников
В Курской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Глава региона призвал жителей быть бдительными. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — добавил он.
Часом ранее аналогичные меры ввели в Воронежской области.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. Накануне, 18 мая, Смирнов сообщил, что в результате падения беспилотника в деревне Городище погиб местный житель. Еще один человек получил осколочное ранение.
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