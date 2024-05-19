Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд на праздновании 80-летия
Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил повестку суд по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года во время празднования своего 80-летия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на гостей вечеринки.
В конце апреля коллегия присяжных заседателей штата Аризона предъявила обвинения 18 гражданам по подозрению во вмешательстве в выборы президента в 2020 году. Их обвиняют в незаконном стремлении получить голоса выборщиков Аризоны. В число обвиняемых вошел и Джулиани.
CNN пишет, адвокат несколько недель уклонятся от попыток предъявить ему обвинение и обязать явиться в суд. Один из гостей юбилея рассказал изданию, что повестку в суд Джулиани вручили поздно вечером, но это не испортило празднование.
За несколько часов до этого адвокат опубликовал в Х пост: «Если власти Аризоны не смогут найти меня к завтрашнему утру, то: 1) они должны снять обвинительное заключение; 2) они должны признать, что не могут подсчитать голоса».
Джулиани проходил по делу о вмешательстве в выборы и в штате Джорджия. В нем также фигурируют глава администрации Трампа Марк Медоуз и сам экс-президент. Дональд Трамп не признал вину.
В США против Трампа заведено еще три уголовных дела. Обвинения против себя экс-президент назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки