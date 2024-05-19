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Суд над Трампом ,  
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Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд на праздновании 80-летия

Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд во время празднования 80-летия
Сюжет
Суд над Трампом

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил повестку суд по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года во время празднования своего 80-летия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на гостей вечеринки.

В конце апреля коллегия присяжных заседателей штата Аризона предъявила обвинения 18 гражданам по подозрению во вмешательстве в выборы президента в 2020 году. Их обвиняют в незаконном стремлении получить голоса выборщиков Аризоны. В число обвиняемых вошел и Джулиани.

CNN пишет, адвокат несколько недель уклонятся от попыток предъявить ему обвинение и обязать явиться в суд. Один из гостей юбилея рассказал изданию, что повестку в суд Джулиани вручили поздно вечером, но это не испортило празднование.

За несколько часов до этого адвокат опубликовал в Х пост: «Если власти Аризоны не смогут найти меня к завтрашнему утру, то: 1) они должны снять обвинительное заключение; 2) они должны признать, что не могут подсчитать голоса».

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Дональд Трамп (в центре)

Джулиани проходил по делу о вмешательстве в выборы и в штате Джорджия. В нем также фигурируют глава администрации Трампа Марк Медоуз и сам экс-президент. Дональд Трамп не признал вину.

В США против Трампа заведено еще три уголовных дела. Обвинения против себя экс-президент назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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