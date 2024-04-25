Экс-помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы 2020 года в США

Экс-помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы 2020 года

Коллегия присяжных заседателей штата Аризона предъявила обвинения 18 гражданам по подозрению во вмешательстве в выборы президента в 2020 году. Среди них — члены команды бывшего президента США Дональда Трампа, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключение Верховного суда округа Марикоп в Аризоне и генпрокурора штата Крис Мэйс.

Их обвиняют в незаконном стремлении получить голоса выборщиков Аризоны в 2020 году, сообщает Reuters. По версии обвинения, во время голосования они пытались создать списки фальшивых выборщиков для Трампа. Также помощники политика оказывали давление на местных чиновников, чтобы те изменили результаты голосования в пользу Трампа.

В число обвиняемых вошел бывший адвокат политика Руди Джулиани. В списке указан и глава администрации Трампа в 2020 году — тогда эту должность занимал Марк Медоуз.

В обвинительном заключении также фигурирует бывший президент США, но обвинения ему, в отличие от помощников, не предъявлены, отмечает Reuters.

По данным The Washington Post, помимо прочих обвинения предъявили входившим в команду юристов Трампа Дженне Эллис, Джону Истману и Кристине Бобб. В списке указаны бывшие помощники политика Борис Эпштейн и Майк Роман.

Аналогичные расследования проводили власти еще трех американских штатов: Мичигана, Джорджии и Невады. Летом 2023 года сторонников Трампа обвинили в подделке документов о голосовании в Мичигане и Джорджии, в декабре того же года расследование завершилось в Неваде.

В Джорджии Джулиани и Медоуз также проходят обвиняемыми по делу о вмешательстве в выборы. В этом же штате обвинения предъявили и самому Дональду Трампу, бывший президент вину не признал.