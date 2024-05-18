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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге прозвучал взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщает «Суспiльне» и «Зеркало недели».

Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе сработала система ПВО.

С 15:17 до 15:43 в регионе была объявлена воздушная тревога, пятый раз за текущие сутки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Около 15:00 власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе. Как заявил глава областной администрации Олег Синегубов, после атаки есть пятеро пострадавших. Днем ранее, 17 мая, город также был под ударом.

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Теги
Кривой Рог Днепропетровская область Украина взрыв

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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