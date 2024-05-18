В Кривом Роге прозвучал взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, сообщает «Суспiльне» и «Зеркало недели».
Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе сработала система ПВО.
С 15:17 до 15:43 в регионе была объявлена воздушная тревога, пятый раз за текущие сутки.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Около 15:00 власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе. Как заявил глава областной администрации Олег Синегубов, после атаки есть пятеро пострадавших. Днем ранее, 17 мая, город также был под ударом.
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