В Белгороде вновь прогремели взрывы после объявления ракетной опасности
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Аналогичный сигнал запустили в Шебекино и Шебекинском городском округе.
После объявления ракетной опасности в Белгороде прогремели несколько взрывов, передает корреспондент ТАСС.
Глава региона призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Спустя 16 минут ракетную опасность отменили. Сигнал действовал с 22:56 до 23:12 мск.
Сигнал ракетной опасности в городе запустили в третий раз за полтора часа. Ранее он действовал с 21:12 по 21:23 мск и с 21:28 по 21:37 мск. В это время над регионом уничтожили тактическую ракету «Точка-У», отчиталось Минобороны.
В последнее время атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности, участились. Так, днем 18 мая силы ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над регионом.
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