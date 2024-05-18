В Белгороде вновь прогремели взрывы после объявления ракетной опасности

Ракетную опасность в городе объявили в третий раз за полтора часа. Во время действия сигнала раздались взрывы, передает ТАСС. Атаки на Белгород и область участились в последние дни

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Аналогичный сигнал запустили в Шебекино и Шебекинском городском округе.

После объявления ракетной опасности в Белгороде прогремели несколько взрывов, передает корреспондент ТАСС.

Глава региона призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Спустя 16 минут ракетную опасность отменили. Сигнал действовал с 22:56 до 23:12 мск.

Сигнал ракетной опасности в городе запустили в третий раз за полтора часа. Ранее он действовал с 21:12 по 21:23 мск и с 21:28 по 21:37 мск. В это время над регионом уничтожили тактическую ракету «Точка-У», отчиталось Минобороны.

В последнее время атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности, участились. Так, днем 18 мая силы ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над регионом.