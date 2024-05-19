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Правящая партия Грузии раскритиковала угрозы из-за закона об иноагентах

В правящей партии Грузии сочли непродуктивными угрозы из-за закона об иноагентах

Введение санкций против Грузии или ее народа или шантаж из-за принятого закона об иноагентах — непродуктивные меры. Такое мнение высказал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал».

По его словам, диалог по поводу закона должен продолжаться как внутри страны, так и с зарубежными партнерами.

«Если они [партнеры. — РБК] введут санкции против страны или народа, то такой подход уже неправильный. <...> Такие угрозы, шантаж или подобные заявления не продуктивны и не приносят результат», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в рамках права вето можно найти приемлемое для всех сторон решение, которое «облегчит ситуацию». Такой исход лидер партии счел «идеальным».

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Саломе Зурабишвили

Закон «О прозрачности иностранного влияния» внесла правящая партия, его приняли в третьем и финальном чтении 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили, которая теперь должна подписать документ, наложила на него вето. Она подчеркнула, что закон противоречит Конституции страны и «всем европейским стандартам».

Документ ранее раскритиковали в Евросоюзе и ООН. Вашингтон предупредил о возможных санкциях в отношении ответственных за закон членов их семей, если документ будет противоречить нормам ЕС и демократии, а также если грузинская полиция будет применять насилие в отношение протестующих. Митинги против закона продолжаются с середины апреля.

Россия поддержала грузинские власти.

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Теги
Грузия закон об иноагентах вето санкции

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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Читать
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