Почта Франции выпустила марки с ароматом багета
Почта Франции выпустила марки с ароматом багета — одного из главных символов французской гастрономии. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Национальная почтовая служба таким образом решила отдать дань уважения «этой жемчужине французской культуры», внесенной в ноябре 2022 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Марки выпустили 16 мая — в день памяти Святого Оноре (Гонората Амьенского), считающегося покровителем пекарей, булочников и кондитеров.
На марке напечатали иллюстрацию Стефана Гумберта-Бассе. Тираж составил 594 тыс. экземпляров. Одна марка стоит €1,96. Чтобы почувствовать запах багета, марку нужно потереть.
В конце марта Почта Франции представила марки, посвященные Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года. На марках изображены, среди прочего, Эйфелева башня и река Сена. Тираж составил 800 тыс. экземпляров.
По традиции особая почтовая марка выпускается к каждой Олимпиаде. Марка парижских Игр подходит для международных почтовых отправлений.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки