Французский багет стал культурным наследием ЮНЕСКО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 16:00
Польша — Аргентина. Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 22:00
Совфед одобрил 24 дополнительных выходных для родителей инвалидов Общество, 21:59
Месси побил очередной рекорд. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 21:59
Дубль Толчинского принес «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ Спорт, 21:57
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 21:51
Постпред России исключил предложенный ЕК суд без согласия Совбеза ООН Политика, 21:43
Калининградские власти рекомендовали использовать маски в людных местах Общество, 21:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как построить платформу для скоростной обработки данных РБК и Cloud, 21:39
Посольство заявило о белорусах среди заболевших менингитом на складе Ozon Общество, 21:36
Правительство ввело обязательную маркировку пива и вейпов Бизнес, 21:30
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 21:27
Аксенов призвал учесть «моральный аспект» в развлечениях на Новый год Общество, 21:24
Именитый одноклубник Малкина по «Питтсбургу» перенес инсульт Спорт, 21:21
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 21:16
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
0 

Французский багет стал культурным наследием ЮНЕСКО

Мастерство приготовления французского багета внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС
Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Мастерство изготовления французского багета и связанная с ним культура внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, говорится на сайте организации.

«Багеты требуют определенных знаний и методов: их выпекают в течение дня небольшими партиями, а результат зависит от температуры и влажности», — отмечается в сообщении. С ними также связана определенная модель потребления и социальные практики, которые отличают их от других видов хлеба, указали в организации.

По мнению главы ЮНЕСКО Одри Азуле, такое решение «прославляет французский образ жизни: багет — это ежедневный ритуал, структурирующий элемент трапезы, синоним общения и веселья», сообщает Reuters.

Франция производит около 16 млн багетов в день — это почти 6 млрд багетов в год, указало агентство со ссылкой на данные 2019 года.

Франция подала заявку в ЮНЕСКО в начале 2021 года, выбрав багеты вместо цинковых крыш Парижа и винного фестиваля в Арбуа (регион Бургундия-Франш-Конте), сообщает Le Mond. В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей внести традиционный багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, чтобы «сохранить передовой опыт по его изготовлению».

ЮНЕСКО начал формировать список всемирного наследия после принятия «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» в 1972 году.

Читайте на РБК Pro
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги «Мне нужно 8 часов сна в сутки. Вам тоже»: CEO Shopify — о распорядке дня Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist Что такое «кредитная дедовщина» и почему банки отказывают в займах
Теги
ЮНЕСКО Франция культура хлеб
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
ЮНЕСКО оценило ущерб от конфликта на Украине для культурных объектов
Политика
Украина попросила ЮНЕСКО исключить Россию из организации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter