 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе

Китайская разведка заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе
Фото: Liu Fang / XinHua / Global Look Press
Фото: Liu Fang / XinHua / Global Look Press

Главное разведывательное управление Китая заявило, что за последние годы выявило несколько случаев шпионажа в космической сфере. Об этом сообщает South China Morning Post по ссылкой на Министерство государственной безопасности страны.

Министерство написало в своем аккаунте в WeChat, что «раскрыло многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, разоблачив гнусные действия спецслужб некоторых стран, пытающихся проникнуть в нашу аэрокосмическую сферу и украсть ее секреты». Ведомство подчеркнуло, что предотвратило утечку данных.

«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», — заявило министерство. Ведомство заверило, что будет и дальше «предпринимать определенные действия для надежной защиты национальной безопасности в космической сфере».

В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

В сообщении министерства не уточняется, какие страны могли быть причастны к попыткам шпионажа.

В начале мая Пекин запустил ракету «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6», с помощью которого планируется впервые собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Специальный комитет палаты представителей США по конкуренции между США и Китаем в декабре 2023 года заявил о необходимости противостоять космическим амбициям Китая.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Китай США шпионаж космос

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Конгресс потребовал от Пентагона доклада о ядерном взрыве в космосе
Политика
Россия призовет заключить договор о запрете гонки вооружений в космосе
Политика
Турция решила войти в проект России и Китая по созданию лунной станции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Суд арестовал €94 млн немецкого Commerzbank по иску «Русхимальянса» Бизнес, 18:48
Кудрин назвал важным этапом первый этап сделки по бизнесу «Яндекса» Бизнес, 18:32
«Байер» завершил сезон в чемпионате Германии без поражений Спорт, 18:27
Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом» Спорт, 18:26
Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе Политика, 18:17
Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей граждан Сомали Политика, 18:16
Ферстаппен повторил 35-летний рекорд Сенны в «Формуле-1» Спорт, 18:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Kan узнала о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС Политика, 17:52
Суд в Москве арестовал подростка, обвиняемого в убийстве домработницы Общество, 17:43
Гоночный автомобиль влетел в зрителей на соревнованиях в Ленобласти Спорт, 17:33
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах Политика, 17:32
Экс-главком НАТО в Европе назвал большую угрозу США, чем Россия Политика, 17:31
На Украине запустили сервис электронной очереди в военкомат Политика, 17:25
Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса из-за закона о мобилизации Политика, 17:01