Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе

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Главное разведывательное управление Китая заявило, что за последние годы выявило несколько случаев шпионажа в космической сфере. Об этом сообщает South China Morning Post по ссылкой на Министерство государственной безопасности страны.

Министерство написало в своем аккаунте в WeChat, что «раскрыло многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, разоблачив гнусные действия спецслужб некоторых стран, пытающихся проникнуть в нашу аэрокосмическую сферу и украсть ее секреты». Ведомство подчеркнуло, что предотвратило утечку данных.

«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», — заявило министерство. Ведомство заверило, что будет и дальше «предпринимать определенные действия для надежной защиты национальной безопасности в космической сфере».

В сообщении министерства не уточняется, какие страны могли быть причастны к попыткам шпионажа.

В начале мая Пекин запустил ракету «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-6», с помощью которого планируется впервые собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Специальный комитет палаты представителей США по конкуренции между США и Китаем в декабре 2023 года заявил о необходимости противостоять космическим амбициям Китая.