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Путин поздравил президента Казахстана с 71-м днем рождения

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева, которому исполнился 71 год. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

На посту президента Казахстана Токаев завоевал значительный авторитет на международной арене, говорится в телеграмме. Москва ценит его вклад в развитие сотрудничества Казахстана и России и взаимодействия стран на площадках ОДКБ, СНГ, ШОС, отметил Путин.

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Токаев проводит день рождения на рабочем месте, как и в 2023 году, сообщает портал Mail.kz со ссылкой на пресс-секретаря казахстанского президента Берика Уали. Сотрудников президентской администрации попросили не поздравлять главу государства с личным праздником, тот работает по обычному графику.

В 2020 году Уали сообщил, что Токаев не отмечает день рождения. В семье президента не было принято праздновать дни рождения ни детей, ни родителей.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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