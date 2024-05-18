Напавшего на мужа Нэнси Пелоси с молотком приговорили к 30 годам тюрьмы

Дэвид Депепи (на судебной зарисовке) (Фото: Vicki Behringer / Reuters)

Напавшего на мужа бывшего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Дэвида Депепи приговорили к 30 годам тюрьмы, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных прокуроров.

Депепи проник в дом Пелоси в Сан-Франциско утром 28 октября 2022 года, за неделю до выборов в конгресс, когда сама хозяйка дома в это время находилась в Вашингтоне. По мнению прокуроров, мужчина был сторонником ультраправых теорий заговора. В показаниях на суде Депепи признался, что собирался взять Нэнси Пелоси в заложники.

Однако дома находился ее 82-летний муж Пол. Депепи ударил его молотком по голове. Мужчину выписали из больницы через шесть дней после нападения, он получил травму руки и перелом черепа.

Депепи заявил телеканалу KTVU, что он приносит извинения Нэнси Пелоси — но не за произошедшее, а за то, что «не смог продолжить». «Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться», — сказал он.