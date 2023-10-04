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Пелоси выселили из кабинета в Капитолии после отставки Маккарти

Politico: экс-спикера палаты Пелоси выселили из офиса после отставки Маккарти

Временный спикер палаты представителей США Патрик Макгенри попросил экс-спикера Нэнси Пелоси покинуть кабинет в Капитолии, сообщила газета Politico.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будет сменен замок», — написал он в электронном письме. Помещение отдадут в пользование офису спикера.

Пелоси назвала это решение «отходом от традиций». Она подчеркнула, что за время в должности спикера, предоставила экс-конгрессмену Деннису Хастрерту «значительно больший набор должностей, тот, который он пожелал». По словам представителя экс-спикера, в офисе уже начали собирать вещи.

Пелоси была спикером палаты представителей до января 2023 года, ее сменил Кевин Маккарти, отставку которого палата представителей согласовала накануне. Как отметила газета, лишь некоторые законодатели палаты представителей получают отдельные офисы в Капитолии.

Макгерни, «главный союзник» отстраненного Кевина Маккарти, занял пост исполняющего обязанности спикера палаты представителей 3 октября. «Выселение» Пелоси — одно из первых действий Макгерни после назначения на должность.

Маккарти занимал пост с января 2022 года. Инициатором его отставки стал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Он подал ходатайство после сотрудничества спикера палаты представителей с демократами для избежания шатдауна — приостановки работы правительства.

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За два с половиной часа до его наступления президент США Джо Байден подписал проект бюджета на 45 дней, в который не вошли деньги на помощь Украине. Если бы документ не приняли, то это привело бы к кризису, объяснил тогда глава государства.

Теги
Нэнси Пелоси Кевин Маккарти Капитолий отставка
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