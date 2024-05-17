Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село

Один человек погиб и один пострадал из-за атаки дронов на белгородское село

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Село Новая Наумовка Белгородского района атаковали дроны-камикадзе, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший и пострадавший — мужчины, которые приехали в село копать огород. Один скончался на месте, второй получил ранение и самостоятельно доехал до больницы.

Гладков отметил, что в селе введен режим ЧС и люди не должны там находиться. «Хочу ещё раз обратиться к жителям сёл, где введен режим ЧС: в данные населенные пункты приезжать нельзя! И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден», — написал губернатор.

15 мая в Белгородском районе в результате атаки беспилотника получили ранения водитель и два пассажира автомобиля, который ехал в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка. Гладков рассказал, что пострадавшие «не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком». Он подчеркнул, что данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности.