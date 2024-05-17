Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село
Село Новая Наумовка Белгородского района атаковали дроны-камикадзе, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, погибший и пострадавший — мужчины, которые приехали в село копать огород. Один скончался на месте, второй получил ранение и самостоятельно доехал до больницы.
Гладков отметил, что в селе введен режим ЧС и люди не должны там находиться. «Хочу ещё раз обратиться к жителям сёл, где введен режим ЧС: в данные населенные пункты приезжать нельзя! И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден», — написал губернатор.
15 мая в Белгородском районе в результате атаки беспилотника получили ранения водитель и два пассажира автомобиля, который ехал в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка. Гладков рассказал, что пострадавшие «не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком». Он подчеркнул, что данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки