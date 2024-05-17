 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село

Один человек погиб и один пострадал из-за атаки дронов на белгородское село
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Село Новая Наумовка Белгородского района атаковали дроны-камикадзе, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший и пострадавший — мужчины, которые приехали в село копать огород. Один скончался на месте, второй получил ранение и самостоятельно доехал до больницы.

Гладков отметил, что в селе введен режим ЧС и люди не должны там находиться. «Хочу ещё раз обратиться к жителям сёл, где введен режим ЧС: в данные населенные пункты приезжать нельзя! И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден», — написал губернатор.

Гладков возмутился беспечностью обстрелянных дроном белгородцев
Общество
Вячеслав Гладков

15 мая в Белгородском районе в результате атаки беспилотника получили ранения водитель и два пассажира автомобиля, который ехал в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка. Гладков рассказал, что пострадавшие «не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком». Он подчеркнул, что данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности.

Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село
Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Эвакуированные из-под Купянска украинцы возвращаются ради огородов
Политика
Ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
Политика
В Белгороде прозвучали взрывы после объявления ракетной опасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 16:35
Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине Политика, 22:55
Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки Политика, 22:17
Дуров анонсировал новую функцию с хештегами в Telegram Технологии и медиа, 22:06
Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село Политика, 21:58
Семь военных пострадали в результате взрыва в Академии связи Общество, 21:46
Власти изменили сроки поставок новых российских самолетов Бизнес, 21:46
Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 21:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военные назвали причину взрыва в академии связи в Петербурге Общество, 21:37
Беглов заявил, что взрыв в Военной академии связи не был терактом Политика, 21:31
Мишустин распределил полномочия между вице-премьерами Политика, 21:30
Дуров заявил об успехе Notcoin. Что это значит для криптовалют в Telegram Крипто, 21:29
Почему праворадикалы Голландии обязались поддержать фермеров и Украину Политика, 21:25
Правительство продлило запрет на вывоз из России отходов драгметаллов Экономика, 21:16
Израильские военные нашли тело похищенной ХАМАС студентки Шани Лук Политика, 21:14