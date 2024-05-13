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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области объявили авиационную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными», — написал Сальдо.

Накануне в Херсонской области попал под обстрел город Скадовск. По словам Сальдо, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Две ракеты удалось сбить, а одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Часть города частично осталась без электричества и воды. Сальдо рассказал, что в результате атаки есть пострадавшие, но сколько их, он не уточнил.

Из-за обстрелов Херсонской области 11 апреля вспыхнули три пожара, один из них — площадью 300 кв. м — возник в городе Новая Каховка, сообщил губернатор. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, без света остались 50 человек.

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо Воздушная тревога
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