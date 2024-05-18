Захарова обвинила Запад в лицемерии после закрытия дела об утечке данных

Запад ведет лицемерную политику в отношении дела об утечке данных немецких военнослужащих, в том числе командующего военно-воздушными силами Германии Инго Герхартца, обсуждавших удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам Захаровой, когда нужно обвинить Россию, то «делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно», но когда есть «прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а «российский след» никак не придумать», то западные столицы пытаются сделать все возможное, чтобы скрыть правду.

Сложившуюся ситуацию Захарова назвала еще одним проявлением лицемерия Запада.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора немецких офицеров. Стороны обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS и удар с их помощью по «мосту на востоке» — предположительно, речь шла о Крымском мосте.

По данным Симоньян, переговоры вели начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Расследование в отношении Герхартца закрыли в апреле, сообщили Business Insider и RND со ссылкой на свои источники. По их данным, первоначальные подозрения не подтвердились, и прокуратура закрыла производство по делу.

Решение о наказании Герхарца в дальнейшем будет принимать Министерство обороны Германии. Инспектору ВВС грозит сокращение заработной платы, либо понижение в должности, либо увольнение.