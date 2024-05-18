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Отстраненный от «Евровидения» нидерландец может предстать перед судом

Отстраненный от «Евровидения» певец из Нидерландов может предстать перед судом

Певцу из Нидерландов Йосту Кляйну, которого ранее дисквалифицировали с «Евровидения», возможно придется предстать перед судом в шведском городе Мальмё, где проходил конкурс.

Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на адвоката исполнителя Яна-Аке Фальта.

По словам адвоката, в настоящий момент полиция продолжает расследовать дело.

Фальт пояснил, что у певца была договоренность с руководством о том, что его не будут фотографировать, пока он сходит со сцены. Однако кто-то с камерой все же попытался снять Кляйна, и когда тот попросил не делать этого, его не послушали.

После этого певец оттолкнул камеру. «Он отрицает, что угрожал этому человеку», — отметил адвокат.

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Йост Кляйн (в центре)

Европейский вещательный союз (EBU) — организатор «Евровидения» — ранее заявил, что Кляйн отстранен от конкурса в связи с жалобой, которую на него подала женщина из съемочной команды. В EBU уточнили, что сотрудница обратилась в полицию после инцидента, который произошел 9 мая по завершении выступления певца в полуфинале.

«Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — отметили в союзе.

Нидерландская телерадиокомпания AVROTROS, которая занималась организацией участия страны в «Евровидении», объяснила позднее, что певец сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала его без согласия. В компании заверили, что самой женщины Кляйн не касался.

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Евровидение Нидерланды Швеция суд певец

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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Читать
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