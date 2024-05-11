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Технологии и медиа ,  
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В Нидерландах объяснили отстранение представителя страны от «Евровидения»

AVROTROS: участника из Нидерландов отстранили от «Евровидения» за жест оператору
Певца отстранили за угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала его без согласия, когда исполнитель бежал в гримерную. В AVROTROS подчеркнули, что считают отстранение несоразмерным наказанием
Йост Кляйн (в центре)
Йост Кляйн (в центре) (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Исполнителя из Нидерландов Йоста Кляйна, который представлял страну на музыкальном конкурсе «Евровидение», отстранили от участия в финале шоу за угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала певца без его согласия. Об этом заявила нидерландская телерадиокомпания AVROTROS, которая занимается организацией участия страны в конкурсе, в социальной сети X.

В компании пояснили, что инцидент произошел во время выступления певца 9 мая.

«Вопреки четко согласованным договоренностям, Йост был снят, когда он только сошел со сцены и был вынужден бежать в гримерку. Йост неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы его снимали в тот момент. Но его пожелания не были учтены. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры», — сообщили в AVROTROS, заверив, что самой женщины-оператора певец не касался.

В компании подчеркнули, что сообщили о произошедшем организаторам. После этого Европейский вещательный союз (EBU) и полиция провели расследование, добавили в AVROTROS.

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В течение двух дней — 10 и 11 мая — телерадиокомпания проводила с EBU консультации и предложила несколько решений, сказано в заявлении. Несмотря на это, вещательный союз решил дисквалифицировать Кляйна.

«AVROTROS считает наказание очень тяжелым и несоразмерным, — отметили в компании. — Мы выступаем за надлежащее поведение, но, на наш взгляд, решение об отстранении несоразмерно данному инциденту», — заявили в компании.

9 мая в шведском городе Мальмё состоялся второй полуфинал «Евровидения» 2024 года, в котором выступил и Йост Кляйн. 11 мая EBU объявил о дисквалификации исполнителя, объяснив это тем, что женщина оператор пожаловалась на него в полицию.

Поведение певца сочли нарушением правил «Евровидения». В Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), сообщили, что шведская полиция допросила Кляйна, после чего дело передали государственному прокурору. Его рассмотрение «может занять недели», добавили в NOS.

Финал «Евровидения» состоится 11 мая. За победу после дисквалификации Нидерландов будут бороться 25 артистов. Как уточнили в NOS, профессиональное жюри из Нидерландов будет оценивать участников в финале, также жителям страны разрешено голосовать за представителей других государств.

Россия в «Евровидении» не участвует.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нидерланды Евровидение отстранение
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