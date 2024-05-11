Певца из Нидерландов отстранили от финала «Евровидения»

Йоста Кляйна отстранили от участия в финале «Евровидения» в Швеции из-за жалобы в полицию сотрудницы съемочной группы, сообщили в EBU. Поводом стало его поведения после выступления в полуфинале

Йост Кляйн (Фото: Jessica Gow / TT News Agency / Reuters)

Певца из Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали с конкурса «Евровидение» после того, как в полицию на него пожаловалась женщина из съемочной группы мероприятия, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

«Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером. Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — сказано в сообщении.

Поведение певца сочли нарушением правил «Евровидения», однако, что именно он сделал, не уточняется. В EBU отметили, что произошедшее не связано с кем-либо из артистов — участников конкурса или членов делегаций.

Billboard сообщает, что на пресс-конференции после второго полуфинала между Кляйном и израильской певицей Эден Голан «возник напряженный момент». Голан спросили, не представляет ли ее присутствие на конкурсе угрозу безопасности. Ведущий сказал, что она может не отвечать, а Кляйн выкрикнул: «Почему нет?» Голан ответила, что EBU стремится к созданию безопасной и инклюзивной среды для всех. Представители СМИ отреагировали аплодисментами на ее слова, пишет Billboard.

В Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), в свою очередь, сообщили, что шведская полиция допросила Кляйна, и сейчас дело передали государственному прокурору. Его рассмотрение «может занять недели», добавили в NOS.

Полуфиналы «Евровидения» состоялись 7 и 9 мая, финал пройдет 11 мая. В 2024 году песенный конкурс принимает Швеция. После дисквалификации певца из Нидерландов за победу будут бороться 25 артистов. Как уточнили в NOS, профессиональное жюри из Голландии будет оценивать участников в финале, также разрешено голосовать голландцам за представителей из других стран.