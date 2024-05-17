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Военная операция на Украине ,  
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Британский министр рассказал, зачем Лондон поставил Киеву Storm Shadow

Сюжет
Военная операция на Украине
Storm Shadow
Storm Shadow (Фото: Wikimedia Commons)

Великобритания поставила Вооруженным силам Украины авиационные управляемые ракеты Storm Shadow для лучшей защиты, это должно «помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность», заявил министр по делам Европы Лео Дохерти.

Свою позицию он изложил на сайте британского парламента в ответ на вопрос члена палаты общин Фабиана Хэмилтона, адресованного министру обороны королевства Гранту Шэппсу, об оценке потенциального ответа России на отправку вооружения.

Дохерти отметил, что Великобритания вместе с другими союзниками предоставляет Украине некоторую технику, чтобы помочь ей противостоять России, «при понимании, что она (техника. — РБК) будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом».

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Британские власти запланировали передать Украине пакет помощи, куда среди прочего войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.

Как пишет Bloomberg, общий объем военной помощи Великобритании Украине в 2024 финансовом году составит £3 млрд, или $3,7 млрд. Всего с февраля 2022 года Лондон пообещал выделить Киеву почти £12 млрд ($14,8 млрд), из которых £7 млрд — военная поддержка, а остальное — гуманитарная и экономическая.

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