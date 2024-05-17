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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе

В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе
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Военная операция на Украине

В Одесской области произошел пожар на складе, в результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

Ранее украинские власти сообщили о взрывах в регионе. Мэр Одессы Геннадий Труханов написал о четырех взрывах в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что один из прилетов зафиксировали в Одесском районе, в результате произошел «сильный пожар» на объекте инфраструктуры.

По данным госслужбы, площадь возгорания на складе составила 8 тыс. кв. м.

Власти Украины сообщили о повреждении складов в Одессе после взрывов
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В еженедельной сводке ведомство сообщало, что по 17 мая Вооруженными Силами нанесено 28 групповых ударов командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего ВСУ, а также цехам по производству и местам хранения дронов.

В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе
В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе

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Теги
Одесская область Пожар пожар на складе Украина взрывы Одесса

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