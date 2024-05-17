Мэр Одессы сообщил о четырех взрывах в городе
В Одессе прогремели четыре взрыва, сообщил мэр Геннадий Труханов.
О первом взрыве он написал около 15:20 мск. Три остальных раздались в период с 16:20 по 17:00 мск, когда по всей области действовала воздушная тревога.
Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что один из прилетов зафиксировали в пригороде Одессы.
Городские власти регулярно сообщают о взрывах в городе. Так, взрывы в Одессе происходили днем 11 мая. В тот же день о взрывах сообщила администрация города Сумы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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