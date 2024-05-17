Правительство продлило запрет на вывоз из России отходов драгметаллов
Правительство России продлило временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Под запрет попали отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, а также прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.
Ограничение не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной партии.
Запрет будет действовать шесть месяцев — с 20 мая по 20 ноября 2024 года. Аналогичное ограничение вводилось и ранее — с 20 марта по 20 сентября 2023 года и с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. В правительстве считают, что мера позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления.
В начале мая правительство ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Ограничение действует до 31 августа 2024 года. Поставки в ограниченных объемах возможны в Армению (лимит составит 28 тыс. т), Белоруссию (5 тыс. т), Казахстан (120 тыс. т) и Киргизию (28,5 тыс. т).
В правительстве объяснили, что решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка. Согласно последним данным Росстата, к 22 апреля накопленный с конца декабря рост стоимости сахара-песка составил 3,6%, что выше общей накопленной с начала года инфляции 2,33%.
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