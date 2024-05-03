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Экономика ,  
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Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара из России

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщает пресс-служба правительства.

Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Для четырех стран правительство допустило исключения: поставки в ограниченных объемах будут возможны в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — объяснили решение в кабмине.

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