МИД России предупредил США, ЕС и Украину о последствиях «игры с огнем»
Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина «играют с огнем», Россия не оставит без ответа попытки ударов по своей территории. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она напомнила, что 16 и 17 мая украинские военные попытались атаковать Крым, Краснодарский край и другие российские регионы с помощью беспилотников, попытка ударов была отражена. Перед этим Минобороны России отчиталось об уничтожении ракет и снарядов, которые Украине поставили США, Чехия, Франция и Великобритания.
Захарова отметила, что западные страны не только передают ВСУ вооружение, но и «дают добро на их применение против России». Она подчеркнула, что это способствует дальнейшей эскалации конфликта.
«Хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», — заверила представитель МИДа.
В начале мая Захарова также предупредила США, Великобританию и ЕС, что «агрессивные действия» против Крыма «не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным». МИД России позже заявил послу Британии в Москве Найджелу Кейси, что «ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами».
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки