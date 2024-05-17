МИД России предупредил США, ЕС и Украину о последствиях «игры с огнем»

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина «играют с огнем», Россия не оставит без ответа попытки ударов по своей территории. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что 16 и 17 мая украинские военные попытались атаковать Крым, Краснодарский край и другие российские регионы с помощью беспилотников, попытка ударов была отражена. Перед этим Минобороны России отчиталось об уничтожении ракет и снарядов, которые Украине поставили США, Чехия, Франция и Великобритания.

Захарова отметила, что западные страны не только передают ВСУ вооружение, но и «дают добро на их применение против России». Она подчеркнула, что это способствует дальнейшей эскалации конфликта.

«Хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», — заверила представитель МИДа.

В начале мая Захарова также предупредила США, Великобританию и ЕС, что «агрессивные действия» против Крыма «не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным». МИД России позже заявил послу Британии в Москве Найджелу Кейси, что «ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами».