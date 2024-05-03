 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым

Захарова: Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на атаки Крыма и моста
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ответом на агрессивные действия против Крыма и Крымского моста станет сокрушительный удар возмездия, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала она.

По ее словам, украинская армия уже применила по Крыму «нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS».

Захарова добавила, что ожидаемые Украиной «после Пасхи» первые самолеты F-16 киевские власти намерены использовать для ударов по Крымскому мосту.

Кремль ответил на слова Кэмерона об ударах по территории России
Политика
Дэвид Кэмерон

Ранее агентство Reuters аннулировало и вновь переопубликовало материал с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах Украины по России.

В нем Кэмерон заявлял об использовании Вооруженными силами Украины британского оружия по территории России.

«Украина имеет на это право», — цитирует Кэмерона Reuters. Глава МИД Британии находился тогда с визитом в Киеве.

Резонанс, который вызвало заявление Кэмерона, вынудил Лондон «дать заднюю», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв новости.

Украинские власти неоднократно заявляли о намерении нанести новые удары по Крымскому мосту.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Теги
Персоны
Мария Захарова Крым Крымский мост авиаудар
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Над Крымом и Белгородской областью за ночь сбили шесть дронов
Политика
В Белом доме не стали подтверждать уничтожение ракеты ATACMS над Крымом
Политика
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
МИД Германии выразил протест России из-за кибератаки Политика, 16:18
Ландшафтный дизайн: как обустроить дачный участок Недвижимость, 16:17
Более 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову Политика, 16:16
Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне военных действий Политика, 16:10
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams Политика, 16:03
Один из крупнейших мировых логистов остановил ликвидацию бизнеса в России Бизнес, 16:00
Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым Политика, 15:57
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ваша компания разваливается: какие сигналы на это указывают Pro, 15:53
Российская армия нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное» Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Сдавшегося в плен бойца батальона «Азов» осудили на 18 лет Политика, 15:45
В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному «Алеше» Политика, 15:44
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 15:43
Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса Спорт, 15:41