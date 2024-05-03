Захарова: Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на атаки Крыма и моста

Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ответом на агрессивные действия против Крыма и Крымского моста станет сокрушительный удар возмездия, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала она.

По ее словам, украинская армия уже применила по Крыму «нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS».

Захарова добавила, что ожидаемые Украиной «после Пасхи» первые самолеты F-16 киевские власти намерены использовать для ударов по Крымскому мосту.

Ранее агентство Reuters аннулировало и вновь переопубликовало материал с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах Украины по России.

В нем Кэмерон заявлял об использовании Вооруженными силами Украины британского оружия по территории России.

«Украина имеет на это право», — цитирует Кэмерона Reuters. Глава МИД Британии находился тогда с визитом в Киеве.

Резонанс, который вызвало заявление Кэмерона, вынудил Лондон «дать заднюю», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв новости.

Украинские власти неоднократно заявляли о намерении нанести новые удары по Крымскому мосту.