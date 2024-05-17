 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

МВД объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Бакалейко

МВД объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Богдана Бакалейко
Богдан Бакалейко
Богдан Бакалейко (Фото: bogdan_bakaleyko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российское МВД объявило в розыск бывшего ведущего телеканала «Дождь» (признан иноагентом и объявлен нежелательным в России) Богдана Бакалейко (также признан иноагентом). Карточка с его именем появилась в электронной базе ведомства.

В карточке говорится, что МВД разыскивает Бакалейко Богдана Владимировича 1991 года рождения, русского по национальности, уроженца города Шахтинск Казахской ССР.

Бакалейко разыскивается по статье Уголовного кодекса, сказано в базе, по какой именно, не уточняется. ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что в отношении журналиста возбуждено дело об уклонении от обязанностей, возложенных по закону на иностранных агентов (ст. 330.1 Уголовного кодекса).

МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
Политика
Дарья Богданова

Дело по этой статье могут возбудить в случае, если лицо дважды в течение года получит административные протоколы за нарушение порядка деятельности иноагента. Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.

Минюст внес Бакалейко в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. Ведомство пришло к выводу, что журналист «распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, участвовал в создании сообщений и материалов средств массовой информации, включенных в реестр иностранных агентов», а также распространял негативную информацию о властях и выступал против действий России на Украине.

Бакалейко живет за пределами России.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
журналист иностранный агент «Дождь» розыск МВД уголовное дело

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
Политика
МВД объявило рэпера Oxxxymiron в розыск
Политика
Невзорова и Милова повторно объявили в розыск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 16:35
МИД России предупредил США, ЕС и Украину о последствиях «игры с огнем» Политика, 19:51
Сборная Германии разгромила команду Казахстана на ЧМ по хоккею Спорт, 19:48
Киев решил оказывать консульские услуги украинцам по военному билету Политика, 19:46
Конституционный суд разрешил сбор подписей у мест выдачи зарплат и пенсий Политика, 19:21
МВД объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Бакалейко Политика, 19:16
США ослабили контроль над санкциями против российских алмазов Политика, 19:13
Росстат сообщил, что инфляция в России ускорилась в апреле Экономика, 19:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Росстат отчитался о росте ВВП в первом квартале на 5,4% Экономика, 19:00
Эксперты Kazanforum дали советы российскому бизнесу в исламских странах Отрасли, 18:58
В ассоциации брокеров оценили число участников обмена в 50% от возможного Инвестиции, 18:55
«Ювентус» уволил главного тренера после победы в финале Кубка Италии Спорт, 18:51
ЦАХАЛ по ошибке сбросила боеприпас на израильский поселок Политика, 18:47
В МГУ открылась лаборатория решения кадровых вопросов с помощью нейросети Город, 18:42
Компания «Маер» поздравила Президентский фонд культурных инициатив Пресс-релиз, 18:40