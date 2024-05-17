МВД объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Бакалейко
Российское МВД объявило в розыск бывшего ведущего телеканала «Дождь» (признан иноагентом и объявлен нежелательным в России) Богдана Бакалейко (также признан иноагентом). Карточка с его именем появилась в электронной базе ведомства.
В карточке говорится, что МВД разыскивает Бакалейко Богдана Владимировича 1991 года рождения, русского по национальности, уроженца города Шахтинск Казахской ССР.
Бакалейко разыскивается по статье Уголовного кодекса, сказано в базе, по какой именно, не уточняется. ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что в отношении журналиста возбуждено дело об уклонении от обязанностей, возложенных по закону на иностранных агентов (ст. 330.1 Уголовного кодекса).
Дело по этой статье могут возбудить в случае, если лицо дважды в течение года получит административные протоколы за нарушение порядка деятельности иноагента. Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.
Минюст внес Бакалейко в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. Ведомство пришло к выводу, что журналист «распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, участвовал в создании сообщений и материалов средств массовой информации, включенных в реестр иностранных агентов», а также распространял негативную информацию о властях и выступал против действий России на Украине.
Бакалейко живет за пределами России.
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