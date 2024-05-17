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Война санкций ,  
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Дипломаты связались с задержанным Финляндией за обход санкций россиянином

Посольство связалось с арестованным в Финляндии за обход санкций россиянином
Сюжет
Война санкций
Здание посольства России в Хельсинки
Здание посольства России в Хельсинки (Фото: МИД России)

Посольство России в Хельсинки связалось с одним из россиян, арестованных в Финляндии по подозрению в обходе санкций, сообщили ТАСС в дипмиссии.

В посольстве отметили, что получили официальное уведомление от финских властей о задержании россиян. Накануне, 16 мая, финская сторона дала дипломатам возможность поговорить с одним из задержанных.

«В ходе разговора никаких жалоб и пожеланий высказано не было», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что дипломаты рассчитывают на связь с двумя другими задержанными россиянами и продолжают работу с властями Финляндии в этом направлении. «Принимаем необходимые меры для защиты их прав и законных интересов, поддерживаем контакт с родственниками», — заверил собеседник агентства.

РБК направил запрос в посольство России в Финляндии.

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Здание посольства&nbsp;России в Хельсинки

В начале мая посольство сообщило РБК, что финская полиция задержала трех граждан России в городе Каяани. Это двое молодых людей и девушка, которые учатся в местном колледже, уточнили в дипмиссии. По сведениям дипломатов, их заподозрили в вывозе из Финляндии санкционных товаров. О чем именно идет речь, не уточнялось, однако финская телерадиокомпания Yle отмечала, что, как правило, в таких случаях это электроника, лазеры или датчики.

Финский суд 3 мая арестовал всех троих, сообщили в посольстве, отметив, что обвинения россиянам должны предъявить до 16 августа. Подозреваемым грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы.

В российском посольстве подчеркнули, что потребовали от финской стороны сведений о причинах задержания и предоставления возможности для контактов сразу после получения информации о случившемся. Однако правоохранители оставили все запросы без ответа, утверждали в посольстве. В связи с этим дипмиссия обвинила Финляндию в нарушении положений двухсторонней консульской конвенции.

Россия считает санкции против себя незаконными.

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Финляндия обход санкций санкции против России

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