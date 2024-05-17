МЧС: пожар на кровле кафе у аэропорта Минеральных Вод полностью потушили

Пожар на кровле кафе у аэропорта Минеральных Вод потушили

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Пожар на кровле здания у аэропорта Минеральных Вод потушен, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Кровля загорелась днем 17 мая, огонь охватил 150 кв. м. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Минеральных Вод, пожар произошел на крыше «строящегося временного сооружения на привокзальной площади», не принадлежащего воздушной гавани.

Речь идет о кафе, телеграм-канал Baza пишет, что его собирались открыть в ближайшие дни. «Интерфакс» со ссылкой на источник назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара.

На работу аэропорта пожар не повлиял, отметили в пресс-службе воздушной гавани. По информации МЧС, никто не пострадал.