Пожар на кровле кафе у аэропорта Минеральных Вод потушили
Пожар на кровле здания у аэропорта Минеральных Вод потушен, сообщило МЧС России в телеграм-канале.
Кровля загорелась днем 17 мая, огонь охватил 150 кв. м. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Минеральных Вод, пожар произошел на крыше «строящегося временного сооружения на привокзальной площади», не принадлежащего воздушной гавани.
Речь идет о кафе, телеграм-канал Baza пишет, что его собирались открыть в ближайшие дни. «Интерфакс» со ссылкой на источник назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара.
На работу аэропорта пожар не повлиял, отметили в пресс-службе воздушной гавани. По информации МЧС, никто не пострадал.
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