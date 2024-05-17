 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Пожар на кровле кафе у аэропорта Минеральных Вод потушили

МЧС: пожар на кровле кафе у аэропорта Минеральных Вод полностью потушили

Пожар на кровле кафе у аэропорта Минеральных Вод потушили
Video

Пожар на кровле здания у аэропорта Минеральных Вод потушен, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Кровля загорелась днем 17 мая, огонь охватил 150 кв. м. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Минеральных Вод, пожар произошел на крыше «строящегося временного сооружения на привокзальной площади», не принадлежащего воздушной гавани.

Речь идет о кафе, телеграм-канал Baza пишет, что его собирались открыть в ближайшие дни. «Интерфакс» со ссылкой на источник назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара.

У аэропорта Минеральных Вод произошел пожар
Общество

На работу аэропорта пожар не повлиял, отметили в пресс-службе воздушной гавани. По информации МЧС, никто не пострадал.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
МЧС Пожар Минеральные Воды Ставропольский край

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
У аэропорта Минеральных Вод загорелось кафе. Видео
Общество
У аэропорта Минеральных Вод произошел пожар
Общество
Пожар на кубанской нефтебазе после атаки дрона локализовали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 16:35
Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая Политика, 18:22
Стал известен новый главный тренер «Ливерпуля» Спорт, 18:19
Суд назвал дату первого слушания по делу стрелявшего в премьера Словакии Политика, 18:15
Хави заявил, что ничего не знает о возможном увольнении из «Барселоны» Спорт, 18:06
Сооснователь «Бизнес молодости» пожаловался на хищение ₽1 млн Общество, 17:56
Российский владелец «Витесса» передаст акции клуба в специальный фонд Спорт, 17:53
Мэр Одессы сообщил о четырех взрывах в городе Политика, 17:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На сессии Kazanforum 2024 обсудили внедрение исламского банкинга в России Отрасли, 17:48
Дипломаты связались с задержанным Финляндией за обход санкций россиянином Политика, 17:45
В Минэкономразвития заявили о планах договориться с Мьянмой о безвизе Политика, 17:44
Минобороны показало, как флот уничтожает морские дроны Украины Политика, 17:36
Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России Финансы, 17:28
Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания Политика, 17:19
Отряд Севфлота во главе с «Адмиралом Горшковым» вышел в дальний поход Политика, 17:19