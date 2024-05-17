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Общество ,  
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У аэропорта Минеральных Вод произошел пожар

На территории аэропорта Минеральных Вод произошел пожар
На привокзальной площади аэропорта Минеральных Вод загорелось строящееся здание. Площадь пожара составила 150 кв. м, его локализовали. Воздушная гавань работает в штатном режиме

У аэропорта Минеральных Вод произошел пожар
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В районе аэропорта Минеральных Вод произошел пожар, передают ТАСС и телеграм-канал Baza.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает о возгорании в терминале. По данным Baza, горит здание кафе, которое планировали открыть в ближайшие дни. На кадрах, опубликованных каналом, видно горящее здание, расположенное перед зоной прилета.

Площадь пожара превысила 100 кв. м, работников и посетителей кафе успели эвакуировать, пишет Baza. «Интерфакс» со ссылкой на источник назвал предварительной причиной происшествия короткое замыкание.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

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В пресс-службе аэропорта позднее уточнили, что возгорание произошло в «строящемся временном сооружении на привокзальной площади», пожар локализован. Там отметили, что не являются собственниками этого объекта.

«Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — добавили там.

По данным МЧС, площадь пожара составила 150 кв. м. «Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают 55 специалистов и десять единиц техники.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Ставропольский край Минеральные Воды аэропорты Пожар

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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Читать
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