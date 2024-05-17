У аэропорта Минеральных Вод произошел пожар

На привокзальной площади аэропорта Минеральных Вод загорелось строящееся здание. Площадь пожара составила 150 кв. м, его локализовали. Воздушная гавань работает в штатном режиме

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В районе аэропорта Минеральных Вод произошел пожар, передают ТАСС и телеграм-канал Baza.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает о возгорании в терминале. По данным Baza, горит здание кафе, которое планировали открыть в ближайшие дни. На кадрах, опубликованных каналом, видно горящее здание, расположенное перед зоной прилета.

Площадь пожара превысила 100 кв. м, работников и посетителей кафе успели эвакуировать, пишет Baza. «Интерфакс» со ссылкой на источник назвал предварительной причиной происшествия короткое замыкание.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В пресс-службе аэропорта позднее уточнили , что возгорание произошло в «строящемся временном сооружении на привокзальной площади», пожар локализован. Там отметили, что не являются собственниками этого объекта.

«Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — добавили там.

По данным МЧС, площадь пожара составила 150 кв. м. «Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают 55 специалистов и десять единиц техники.