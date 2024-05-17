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Общество ,  
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У аэропорта Минеральных Вод загорелось кафе. Видео

У аэропорта Минеральных Вод загорелось здание кафе

У аэропорта Минеральных Вод загорелось кафе. Видео
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Площадь пожара превысила 100 кв. м, работников и посетителей эвакуировали.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что возгорание произошло в «строящемся временном сооружении на привокзальной площади», пожар локализован. Там отметили, что не являются собственниками этого объекта.

«Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

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Пожар Минеральные Воды аэропорты

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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