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У аэропорта Минеральных Вод загорелось кафе. Видео
У аэропорта Минеральных Вод загорелось здание кафе
Площадь пожара превысила 100 кв. м, работников и посетителей эвакуировали.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что возгорание произошло в «строящемся временном сооружении на привокзальной площади», пожар локализован. Там отметили, что не являются собственниками этого объекта.
«Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.
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