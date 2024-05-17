Суд арестовал вице-премьера Алтайского края по делу о мошенничестве
Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина за покушение на мошенничество, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года», — говорится в публикации.
Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — покушение на мошенничество в особо крупном размере. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.
О задержании чиновника стало известно утром 17 мая. По данным «Банкфакс», Кибардина поймали при получении 18 млн руб. от неизвестного. Издание также сообщило о визите сотрудников правоохранительных органов в правительство края.
Кибардин с 2012 по 2018 год был руководителем аппарата правительства Красноярского края, а после стал вице-премьером.
Он курирует работу управлений Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, по охране объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также градостроительную инспекцию, инспекции строительного и жилищного надзора и финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
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