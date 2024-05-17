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Политика ,  
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Захарова пообещала ответ на запрет вещания российских СМИ в Европе

Захарова: Россия ответит на запрет вещания российских СМИ в Европе
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Россия ответит на запрет вещательной деятельности «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe в Европе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответим. Сейчас вырабатываются ответные меры», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории Европы из-за «военной пропаганды». По данным европейских чиновников, эти СМИ «играют важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран».

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В марте 2022 года Евросоюз запретил распространение на своей территории контента телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Позже лицензий на вещание в Евросоюзе лишили НТВ, «Россию 1», «Первый канал» и РЕН ТВ. В декабре 2023 года ЕС ограничил деятельность российских телеканалов «Спас» и «Царьград».

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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