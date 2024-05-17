Захарова пообещала ответ на запрет вещания российских СМИ в Европе

Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Россия ответит на запрет вещательной деятельности «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe в Европе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответим. Сейчас вырабатываются ответные меры», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории Европы из-за «военной пропаганды». По данным европейских чиновников, эти СМИ «играют важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран».

В марте 2022 года Евросоюз запретил распространение на своей территории контента телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Позже лицензий на вещание в Евросоюзе лишили НТВ, «Россию 1», «Первый канал» и РЕН ТВ. В декабре 2023 года ЕС ограничил деятельность российских телеканалов «Спас» и «Царьград».