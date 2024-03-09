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Политика ,  
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В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов

В Латвии арестовали телемастера за настройку запрещенных российских каналов
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Его клиентами стали порядка 180 жителей Латвии. Страна полностью запретила вещание российских телеканалов в июне 2022 года
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В Латвии арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране, сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.

Полиция провела обыски у подозреваемого и изъяла оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов. По данным ведомства, мужчина 1975 года рождения оказал услуги по меньшей мере 181 жителю Латвии.

Против него завели дело по ст. 280 УК Латвии — о занятии предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ответственность в виде штрафа в размере до €700 грозит и тем, кому он установил российские каналы.

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Запрещать вещание российских телеканалов за рубежом начали в ответ на военную операцию на Украине. Так, 24 февраля 2022 года в Латвии запретили ретранслировать каналы «Россия», «Россия 24», а также «ТВ Центр». Их сочли «угрозой национальной безопасности» для страны.

Позднее ограничения продолжали вводить против отдельных каналов, в том числе РБК, РЕН ТВ и НТВ, RT, а в июне того же года в стране приостановили вещание всех российских телеканалов. Национальный совет по электронным СМИ пояснил, что ограничения снимут после окончания военной операции.

В российском МИДе после запрета на вещание телеканалов пообещали ответные шаги в отношении иностранных СМИ в России.

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София Шошина София Шошина
Латвия телеканалы Россия арест
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