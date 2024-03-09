В Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов
В Латвии арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране, сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.
Полиция провела обыски у подозреваемого и изъяла оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов. По данным ведомства, мужчина 1975 года рождения оказал услуги по меньшей мере 181 жителю Латвии.
Против него завели дело по ст. 280 УК Латвии — о занятии предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ответственность в виде штрафа в размере до €700 грозит и тем, кому он установил российские каналы.
Запрещать вещание российских телеканалов за рубежом начали в ответ на военную операцию на Украине. Так, 24 февраля 2022 года в Латвии запретили ретранслировать каналы «Россия», «Россия 24», а также «ТВ Центр». Их сочли «угрозой национальной безопасности» для страны.
Позднее ограничения продолжали вводить против отдельных каналов, в том числе РБК, РЕН ТВ и НТВ, RT, а в июне того же года в стране приостановили вещание всех российских телеканалов. Национальный совет по электронным СМИ пояснил, что ограничения снимут после окончания военной операции.
В российском МИДе после запрета на вещание телеканалов пообещали ответные шаги в отношении иностранных СМИ в России.
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