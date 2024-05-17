Глава МЧС призвал объяснить детям правила обращения с упавшими дронами
Детей необходимо проинструктировать, как действовать при нахождении беспилотника, заявил глава МЧС Александр Куренков. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Куренков провел совместное совещание с руководителем Минпросвещения Сергеем Кравцовым перед началом антитеррористических учений в российских школах, которые состоятся 20 мая.
Глава МЧС призвал обратить внимание на случаи обнаружения упавших украинских дронов в Центральном округе России.
«Проинструктируйте, пожалуйста, детей, чтобы ни при каких обстоятельствах они не трогали их руками, только сообщали. Нужны алгоритмы действий, чтобы дети не пострадали», — заявил Куренков.
Кроме того, Куренков призвал в рамках учений объяснить детям правила поведения при обнаружении неизвестных предметов и меры безопасности на водоемах.
Впервые всероссийские учения по отработке действий при ЧС прошли в школах в конце августа 2023 года. МЧС проверило системы оповещения в учебных учреждениях, педагоги обсудили тактику на случай форс-мажорных обстоятельств.
Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках и падениях украинских беспилотников. Некоторые дроны находят местные жители.
В конце апреля в управлении безопасности Подмосковья рассказали об обнаружении в лесах области после таяния снегов десятка БПЛА. Аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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