Глава МЧС призвал объяснить детям правила обращения с упавшими дронами

Глава МЧС Куренков: нужно проинструктировать детей на случай обнаружения дрона

Фото: 1698 / Fotodom / Shutterstock

Детей необходимо проинструктировать, как действовать при нахождении беспилотника, заявил глава МЧС Александр Куренков. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Куренков провел совместное совещание с руководителем Минпросвещения Сергеем Кравцовым перед началом антитеррористических учений в российских школах, которые состоятся 20 мая.

Глава МЧС призвал обратить внимание на случаи обнаружения упавших украинских дронов в Центральном округе России.

«Проинструктируйте, пожалуйста, детей, чтобы ни при каких обстоятельствах они не трогали их руками, только сообщали. Нужны алгоритмы действий, чтобы дети не пострадали», — заявил Куренков.

Кроме того, Куренков призвал в рамках учений объяснить детям правила поведения при обнаружении неизвестных предметов и меры безопасности на водоемах.

Впервые всероссийские учения по отработке действий при ЧС прошли в школах в конце августа 2023 года. МЧС проверило системы оповещения в учебных учреждениях, педагоги обсудили тактику на случай форс-мажорных обстоятельств.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках и падениях украинских беспилотников. Некоторые дроны находят местные жители.

В конце апреля в управлении безопасности Подмосковья рассказали об обнаружении в лесах области после таяния снегов десятка БПЛА. Аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.