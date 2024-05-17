 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МЧС призвал объяснить детям правила обращения с упавшими дронами

Глава МЧС Куренков: нужно проинструктировать детей на случай обнаружения дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: 1698 / Fotodom / Shutterstock
Фото: 1698 / Fotodom / Shutterstock

Детей необходимо проинструктировать, как действовать при нахождении беспилотника, заявил глава МЧС Александр Куренков. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Куренков провел совместное совещание с руководителем Минпросвещения Сергеем Кравцовым перед началом антитеррористических учений в российских школах, которые состоятся 20 мая.

Глава МЧС призвал обратить внимание на случаи обнаружения упавших украинских дронов в Центральном округе России.

«Проинструктируйте, пожалуйста, детей, чтобы ни при каких обстоятельствах они не трогали их руками, только сообщали. Нужны алгоритмы действий, чтобы дети не пострадали», — заявил Куренков.

Кроме того, Куренков призвал в рамках учений объяснить детям правила поведения при обнаружении неизвестных предметов и меры безопасности на водоемах.

В России впервые проведут единые учения на случай ЧС в школах
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Впервые всероссийские учения по отработке действий при ЧС прошли в школах в конце августа 2023 года. МЧС проверило системы оповещения в учебных учреждениях, педагоги обсудили тактику на случай форс-мажорных обстоятельств.

Власти Новороссийска рассказали о последствиях атаки беспилотников
Политика
Вид на набережную в Новороссийске

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках и падениях украинских беспилотников. Некоторые дроны находят местные жители.

В конце апреля в управлении безопасности Подмосковья рассказали об обнаружении в лесах области после таяния снегов десятка БПЛА. Аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Новый проект о вине и культуре потребления

РБК Вино Вино

Как стать виноделом в России

РБК Вино Вино

4 неудобных вопроса о вине. Отвечает эксперт

РБК Вино Вино

«Винный переворот»: как Россия переходит на свое вино

РБК Вино Коктейли

Лучшие коктейли: выбор российских барменов

РБК Вино Еда и вино

Еда и вино: главные правила сочетаний

18+

Теги
МЧС учения терроризм школы дроны

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Власти Новороссийска рассказали о последствиях атаки беспилотников
Политика
Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили
Политика
Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело Общество, 15:16
ФССП объяснила техническим сбоем просьбу вернуть отсуженные ₽500 тыс. Общество, 15:10
Ethereum «приятно удивит» в ближайшие месяцы. Что это значит Крипто, 15:10
Путин заявил, что затронул в беседе с Си Цзиньпином олимпийское перемирие Политика, 15:06
Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России Технологии и медиа, 15:05
Россельхозбанк — о виноделии как визитной карточке и необходимых ресурсах РБК Вино, 15:04
Фазель отреагировал на обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014 Спорт, 14:59
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Спрос иностранцев на жилье в Турции стал минимальным с 2020 года Недвижимость, 14:55
Российский поставщик урана уведомил о форс-мажоре после указа Байдена Бизнес, 14:54
В Москве простились с журналистом Максимом Кононенко Общество, 14:53
Вильфанд назвал Крым среди регионов, в которые снова вернутся заморозки Общество, 14:51
Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов Политика, 14:45
Путин объяснил цель назначения Белоусова министром обороны Политика, 14:35
Глава МЧС призвал объяснить детям правила обращения с упавшими дронами Общество, 14:27