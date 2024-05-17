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Политика ,  
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Рябков сообщил о длительной паузе в диалоге по обмену заключенными с США

Рябков: США держат паузу в диалоге по обмену заключенными с Россией

Москва выдвинула Вашингтону предложения по обмену заключенными, но США пока держат паузу, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, в настоящее время переговоры стоят на «длительной паузе». Предложения российской стороны «не воспринимаются» американской, добавил замминистра.

«Призываем все же сфокусироваться на реальном поиске решений на основе тех предложений, которые были выдвинуты из Москвы и о которых им хорошо известно», — сказал Рябков, подчеркнув, что продвижение в вопросе обменов зависит от США.

США подготовят новое предложение по обмену Уилана и Гершковича
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Эван Гершкович

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что договоренности по обмену «должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны». Диалог продолжается, заверил он.

В апреле 2024 года американские власти сообщили о планах предложить новые условия обмена журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России за шпионаж, и Пола Уилана, приговоренного за шпионаж в пользу США к 16 годам заключения.

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Теги
обмен заключенными США Сергей Рябков МИД

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