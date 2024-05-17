«Коммерсантъ» узнал, что Шойгу не сразу пустили в китайский парламент

Бывшего министра обороны не сразу пустили на переговоры в здание парламента Китая. Как пишет «Коммерсантъ», новому секретарю Совбеза «пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу»

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не хотели пускать на переговоры в китайский парламент, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Шойгу прибыл с президентом Владимиром Путиным и другими российскими министрами в Пекин 16 мая. Как пишет Колесников, на переговорах в узком составе Шойгу сидел по левую руку от Путина, а на расширенном заседании его не было.

По информации издания, Шойгу не хотели пускать в Дом народных собраний. Организаторов не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь зашла о членах делегации. «И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», — отметил Колесников.

Последний раз Шойгу приезжал в Китай в октябре 2023 года. На тот момент глава Минобороны прилетел в Пекин с рабочим визитом, в рамках которого принял участие в Х Сяншаньском форуме.

Визит президента России в Китай начался 16 мая и продлится до 17-го. Кроме Пекина Путин посетит Харбин. Это его первая поездка за рубеж после инаугурации, которая прошла 7 мая.

В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, посол в КНР Игорь Моргулов.