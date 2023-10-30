Минобороны: Шойгу прибыл в КНР для участия в Сяньшанском форуме по безопасности

Шойгу прибыл в Пекин для участия в Сяньшанском форуме по безопасности

Министр обороны Сергей Шойгу в прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны (есть в распоряжении РБК).

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Помимо Шойгу в форуме примят участие главы оборонных ведомств Азитатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года и последний раз состоялся в очном формате в 2019 году. Шойгу принял участие и на предыдущем форуме, который также состоялся в октябре.

