Камбоджа выдала обвиняемого в хищении ₽19 млн для Соловецкого монастыря
Власти Камбоджи депортировали в Россию Сергея Волкова, которого на родине обвиняют в хищении более 19 млн руб., выделенных на ремонт Соловецкого монастыря, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, Волков обвиняется в «мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере». Из аэропорта в городе Пномпень в Камбодже его передали российским полицейским для доставки в Москву.
По версии следствия, с 2011 по 2016 год Волков и его сообщники похитили выделенные Министерством культуры бюджетные деньги, которые предназначались для реставрационных работ в Соловецком монастыре. Волков руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключили госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.
В 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело, Волкову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Суд в Москве вынес решение о заочном аресте, а в 2020 году Волкова объявили в международный розыск. Полицейские Камбоджи смогли задержать его.
В апреле 2024 года Генпрокуратура потребовала с четырех ответчиков по делу о похищенных средствах на реконструкцию Соловецкого монастыря почти 20 млн руб. для возмещения вреда. Среди ответчиков — экс-начальник департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов.
Всего на реконструкцию 70 млн объектов на архипелаге из бюджета направили примерно 6 млрд руб., к 2017 году из этой суммы освоили почти половину. Следователи считают, что с 2011 по 2016 год Мосолов занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр, но многим либо совсем был не нужен ремонт, либо смета на работы значительно завышалась.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?