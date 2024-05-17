Камбоджа выдала обвиняемого в хищении ₽19 млн для Соловецкого монастыря

Власти Камбоджи депортировали в Россию Сергея Волкова, которого на родине обвиняют в хищении более 19 млн руб., выделенных на ремонт Соловецкого монастыря, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, Волков обвиняется в «мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере». Из аэропорта в городе Пномпень в Камбодже его передали российским полицейским для доставки в Москву.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Волков и его сообщники похитили выделенные Министерством культуры бюджетные деньги, которые предназначались для реставрационных работ в Соловецком монастыре. Волков руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключили госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.

В 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело, Волкову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Суд в Москве вынес решение о заочном аресте, а в 2020 году Волкова объявили в международный розыск. Полицейские Камбоджи смогли задержать его.

В апреле 2024 года Генпрокуратура потребовала с четырех ответчиков по делу о похищенных средствах на реконструкцию Соловецкого монастыря почти 20 млн руб. для возмещения вреда. Среди ответчиков — экс-начальник департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов.

Всего на реконструкцию 70 млн объектов на архипелаге из бюджета направили примерно 6 млрд руб., к 2017 году из этой суммы освоили почти половину. Следователи считают, что с 2011 по 2016 год Мосолов занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр, но многим либо совсем был не нужен ремонт, либо смета на работы значительно завышалась.